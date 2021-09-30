Исполком Набережных Челнов: Необходимости в переходе на дистанционное обучение нет

В настоящее время все образовательные учреждения Набережных Челнов работают в обычном режиме. Сейчас необходимости в переходе на дистанционное обучение нет, заявил на совещании по эпидситуации заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

«Ни одна школа, ни один класс и ни один ученик не вышли на дистант. Все работают в обычном режиме. В начале сентября было некоторое количество больных детей. Последняя неделя показала уменьшение количества больных детей с 7% до 5%. Случаев ковида среди детей нет», — отметил докладчик.

Заместитель руководителя исполкома при этом уточнил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этом году в планах празднования памятных дат, Международного дня пожилых и Международного дня учителя, произошли некоторые изменения.

«Мы не проводим больших мероприятий с большим скоплением людей, а именно — в ДК „Энергетик“, ДК КАМАЗа, зале Сары Садыковой. Но проводим мероприятия в учреждениях образования, спорта, культуры, здравоохранения. Предприятия приглашают своих ветеранов, чествуют их, дарят подарки. Такие мероприятия пройдут при соблюдении всех необходимых предписаний Роспотребнадзора: масочный режим, термометрия, дезинфекция рук и социальная дистанция», — пояснил Рамиль Халимов.

Праздничное мероприятие в честь Дня учителя состоится во Дворце торжеств, там педагогам будут вручены награды. В общеобразовательных учреждениях также будет организовано поздравление учителей и ветеранов педагогического труда.