Исполком Мензелинска выделил 1,5 млн рублей на цветочное украшение города

В ближайшее время в Мензелинске намерены заняться озеленением города. Соответствующий заказ на сайте госзакупок опубликовал исполком Мензелинского района. На эти цели из бюджета района выделят 1,5 млн рублей.

Город украсят кустовые петунии, ампельные петуньи, цинии, бархатцы, ценарарии и другие цветы. Каждого вида планируется высадить по 1 тыс. штук. Их будут высаживать в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы.

Также запланирована посадка защитных лесонасаждений. В течение всего периода подрядчику необходимо производить полив, прополку, рыхление, внесение минеральных удобрений в цветники, древесно-кустарниковые насаждения.

Дата окончания подачи заявок – 27 июля, работы подрядчику предстоит завершить до 27 июля.