Исполком Мамадышского района обеспечил жителей пятью тоннами семенного картофеля

Фото предоставлено пресс-службой Мамадышского района РТ

Пять тонн семенного картофеля сорта «Гала» второй репродукции раздали сегодня жителям Мамадышского района Татарстана, которые предварительно заказали посадочный материал в исполкоме города.

«Эту меру поддержки инициировало руководство района», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь главы Мамадышского района Гульназ Кадирова.

По словам собеседницы агентства, руководитель района Анатолий Иванов поставил задачу помочь и городским, и сельским жителям приобрести картофель по доступной цене. При этом урожайность должна была быть высокой, а уход — легким. Сорт «Гала» именно таков, следует из отзывов опытных фермеров. Килограмм картофеля продавали по 17 рублей, всех заказчиков обзвонили и пригласили к определённому времени.

За посадочным материалом уже съездили главы Дюсьметьевского, Олуязского и Кляушского сельских поселений. Заказы будут приниматься и дальше в исполкоме города.

Также Анатолий Иванов обязал местных руководителей оперативно удовлетворять запросы мамадышцев в птице и на безвозмездной основе выделять бесхозные участки, пригодные для выращивания овощей.