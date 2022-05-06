Исполком Казани заявил о необходимости обязательной регистрации домашних животных

В Казани и по всему Татарстану в целом необходимо ввести обязательную регистрацию кошек, собак и других домашних питомцев. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Искандер Гиниятуллин.

«Сегодня на федеральном уровне рассматривается вопрос о введении уведомительного характера регистрации домашних животных с последующим переходом к обязательной. Мы изучили опыт наших коллег в других регионах и видим, что на уровне субъекта Российской Федерации такое решение принять можно. Мы его предложили Правительству РТ, Президенту. Этот вопрос мы сегодня будем обсуждать на совещании», – сказал он.

Собеседник добавил, что еще есть «ряд моментов, которые нужно доработать». Согласно его данным, в Госдуме РФ прошел в первом чтении законопроект о введении штрафов за брошенных животных и жестокое обращение с ними.

«Если мы не будем знать, кто все это сделал, то штрафы работать не будут и мера ответственности как таковая не наступит. Поэтому регистрация – первоочередной момент, который необходимо решить на федеральном или республиканском уровне. Это должно войти в практику», – подчеркнул Гиниятуллин.