Исполком Казани: Юнармейцам города не хватает экипировки

Обеспечение юнармейских отрядов столицы Татарстана экипировкой не превышает 10% от общего числа состоящих в них школьников. Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова на 25-й сессии Казгордумы IV созыва.

«На развитие движения юнармейских отрядов было выделено свыше 8 млн рублей. На эти средства закуплена специализированная экипировка: 120 зимних и 560 летних комплектов. Однако это составляет всего 10% от общего количества юнармейцев», — заявила Сагитова.

Докладчица отметила, что участники движения активно привлекаются на многие масштабные мероприятия, в том числе в других регионах, а форма сильно изнашивается и требует постоянной замены.

«Пользуясь случаем — разрешите обратиться с просьбой о дополнительном приобретении юнармейской формы для школ Казани», — заключила Сагитова.

Всего в Казани насчитывается 168 юнармейских отрядов, в состав которых входят свыше 6,5 тыс. школьников.