Исполком Казани выделит на новогоднюю иллюминацию 5 млн рублей

На поставку новогодней иллюминации из бюджета Казани будет выделено 5 млн рублей. Заказчиком выступила администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Всего необходимо будет приобрести фотозону «Часы» стоимостью в 987 тыс. рублей, декоративные арки двух типов по 767 тыс. рублей и 1,32 млн рублей, один комплект декоративной тригональной призмы за 1,05 млн рублей – для оформления фонтана приветствиями «С Новым годом!» и «Яңа ел белән!» и снежинками, а также 10 штук декоративной тригональной призмы с новогодним рисунком и внутренней подсветкой общей стоимостью 876 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 16 ноября 2021 года, сам аукцион пройдет через два дня после завершения приема заявок – 18 ноября.

