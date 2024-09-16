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Экономика 16 сентября 2024 10:58

Исполком Казани: В городе подготовлены все 6 крупных источников теплоснабжения

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Исполком Казани: В городе подготовлены все 6 крупных источников теплоснабжения
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К отопительному сезону в столице Татарстана подготовлены шесть крупнейших источников теплоснабжения города. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике в мэрии города.

«В Казани подготовлены к нагрузкам все 6 крупных источников теплоснабжения: 3 ТЭЦ и районные котельные в Савиново, Горки, Азино. Кроме этого, 125 котельных Казэнерго и 60 ведомственных котельных также готовы к отопительному сезону», – заявил Гиниятуллин.

Он отметил, что в 2024 году заменены и реконструированы 41 км теплосетей и сетей горячего водоснабжения, а также выполнена модернизация 4 котельных Казэнерго.

#Деловой понедельник #Казань #отопительный сезон
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