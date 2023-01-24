Исполком Казани: уже этой осенью окажемся в ситуации, когда мусор некуда будет вывозить

Перед Татарстаном остро стоит проблема, связанная с утилизацией твердых коммунальных отходов, так как вместимость полигонов быстро сокращается, и требуется создание новой инфраструктуры. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

Айзатуллин отметил, что решить проблему помогла бы утилизация отходов, и напомнил, что в прошлом году республика заключила с компанией «Альтернативная генерирующая компания-2» договор по созданию завода энергетической утилизации отходов мощностью 550 тыс. тонн в год в Зеленодольском муниципальном районе.

Глава исполкома Казани Рустем Гафаров согласился с министром, что необходимо строительство мусоросжигающего завода, однако он отметил, что в нынешних условиях на это нужно 1,5-2 года, а в Казани проблема размещения отходов остро встает прямо сейчас.

«Все годы с начала мусорной реформы в Казань активно завозятся отходы и мусор из соседних районов республики, где полигоны оказались не готовы к работе в новых условиях. Плюс к этому отходы самой Казани и ограничения на размещение полигонов в 15-ти километровой зоне вокруг аэродромов, и мы уже этой осенью окажемся в ситуации, когда мусор некуда будет вывозить», – заявил Гафаров.

Он обратился к главам соседних районов с просьбой восстановить полигоны ТКО и ускорить работы по предоставлению участков под новые полигоны и комплексы переработки.

Отметим, что в 2023 году в Татарстане планируется ввод второй карты полигона Восточный, мусороперегрузочных станций в Актанышском, Бавлинском и Нурлатском муниципальных районах, площадок для осуществления компостирования ТКО в Набережных Челнах.

Кроме того, в Алексеевском, Арском, Верхнеуслонском районах создадут объекты размещения отходов, а в Зеленодольском – объект обработки ТКО. Также планируется запуск мусороперегрузочных станций в Азнакаевском, Альметьевском, Заинском, Нижнекамском, Черемшанском и Чистопольском районах.