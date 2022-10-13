Исполком Казани увеличил норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета соцвыплат

В Казани установили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей и размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья. Норматив в размере 121 тыс. 741 рубль установлен на четвертый квартал текущего года, следует из постановления Исполкома города.

Установленный норматив на 5% выше, чем в третьем квартале, когда он составлял 115 тыс. 859 рублей.

Напомним, по правилам, норматив стоимости одного квадратного метра жилья в отдельном муниципалитете не должен превышать средней рыночной стоимости одного квадрата общей площади жилья по Татарстану.