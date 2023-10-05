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Исполком Казани утвердит размер родительской платы за детсад в 2024 году
Исполком Казани представил норматив финансирования деятельности дошкольных учреждений города. Одним из разделов документа, проходящего антикоррупционную экспертизу, стала родительская плата на 2024 год.
Оплата будет разниться в зависимости от группы, в которой занимается ребенок (общеразвивающая и комбинированная либо компенсирующая, направленная на квалифицированную коррекцию недостатков), часов работы ДОУ (от 3 до 24), возраста ребенка и количества детей в семье. Во второй группе стоимость различается для детей, нуждающихся в специальных лечебно-оздоровительных мероприятиях, в том числе часто болеющих; для детей с отклонениями в развитии; с фонематическими нарушениями речи.
Дешевле всего месячная плата обойдется родителям трех и более детей от двух до трех лет в детских садах, которые работают по три часа в сутки, в группах общеразвивающей и комбинированной направленности: 468 рублей, в том числе 289 рублей — стоимость продуктов питания.
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