Исполком Казани утвердил список пляжей и организованных мест отдыха на лето 2021 года

Исполком Казани утвердил список пляжей и организованных мест отдыха, где летом можно будет купаться. Перечень опубликован в новом выпуске сборника документов и правовых актов на сайте мэрии.

«Утвердить перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды г. Казани на 2021 год согласно приложению № 1», — говорится в документе.

В список вошли восемь объектов: пляж «Локомотив» (Вахитовский район), пляжи на Зареченской дамбе, Глубоком озере, а также пляж «Озеро Большое Лебяжье» (Кировский район), пляж «Комсомольский» (Советский район), организованные места отдыха «Озеро Изумрудное» и «Озеро Малое Лебяжье» (Кировский район), а также организованное место отдыха «Парк Победы» (Ново-Савиновский район).

До 25 мая должны быть проведены мероприятия по подготовке объектов к купальному сезону. Для этого до 20 мая должны быть созданные районные комиссии.