Исполком Казани утвердил планировку территории «Чебаксинские родники» рядом с М7

Исполком Казани утвердил проект планировки территории «Чебаксинские родники». Постановление опубликовано в электронном Сборнике документов и правовых актов на портале мэрии столицы РТ.

«Границами проекта планировки являются с северо-западной стороны ул. Посадочная, с северо-восточной стороны — автомобильная дорога федерального значения М-7, с юго-восточной и юго-западной сторон — овраги», — отмечается в сборнике.

На территории площадью 59,9 га планируется построить жилой комплекс с развитой системой обслуживания населения (детсад, поликлиника, спортивные объекты и пр.) Так, здесь появится детсад на 80 мест. Численность населения, согласно проекту планировки, составляет 918 человек.