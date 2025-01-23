В Казани из программы Дня студента убрали гадания на Таро после критики Корчевникова

Программу празднования Дня студента в Казани изменили после того, как продюсер телеканала «Спас» Борис Корчевников обрушился с критикой на организаторов.

Свое мнение Корчевников высказал в своем телеграм-канале.

«В программе среди прочего “проверка на совместимость” и... опять “гадания на Таро”. И это уже не сатанинская блажь коммерсантов, которые просто ищут заработка и которую должна бы ограничивать власть. А это дело самой власти. Это делает мэрия третьей столицы России. То есть силы, которые мы просим ограничить сатанизм, сатанизм насаждают. И это печально. Потому что другой силы у нас на земле для этого нет», – пишет продюсер телеканала.

Борис Корчевников напомнил слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в своем рождественском интервью высказался, что с дьяволом заигрывать нельзя.

«Не только жизни людей и семьи рушатся от увлечения магией, но и целые цивилизации стирались с земли за свое колдовство и бесообщение. Но именно такой путь, верю, что по незнанию, что не лучше, предложили чиновники мэрии Казани молодым студентам – в день, который, вообще-то, всегда в нашей истории был крепко связан с днем святой мученицы Татьяны. Этой святой посвящен и домовый храм МГУ, в честь открытия которого в России и отмечают День студента», – добавил продюсер православного телеканала.

Борис Корчевников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» направил официальный запрос в пресс-службу мэрии Казани с просьбой разъяснить, действительно ли планировалось организовать гадания и кто, по плану организаторов, будет их проводить.

«Мы признательны Борису Корчевникову за внимание к нашей работе! Учтем в дальнейшем. Организаторам передали его пожелания по корректировке мероприятия. Они уже внесли поправки в афишу мероприятия. Также и сами усилим контроль за программами отдельных проектов», – сообщили в мэрии Казани.

Ответ дали и в Комитете по делам детей и молодежи исполкома Казани.

«Мы никого не хотели обидеть, программа сформулирована студентами, ее планировали провести в шуточной форме на самодельных метафорических картах. После критики, программу мы поменяли и убрали из нее данный пункт. Мы чтим ценности всех религий России», – рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загудуллина.

25 января Православная Церковь вспоминает святую мученицу Татьяну. В своей земной жизни святая помогала больным и нуждающимся. Императрица Елизавета Петровна прославила подвиг мученицы в России, подписав в день ее памяти указ об учреждении МГУ. Именно поэтому 25 января празднуется День студента.

«Татар-информ» в своем проекте «Батюшка против» рассказывал о том, почему опасны гадания и попытки узнать будущее в разных формах.

«Почему-то многие думают, что гадания являются органичной частью русской культуры. Возможно, русской, но не православной, потому что гадания относятся к язычеству. Поэтому всем тем, кто гадает на Святки, нужно напомнить, что, по церковным правилам, за гадания полагается отлучение от причастия сроком на шесть лет. Представьте, насколько это серьезное нарушение, раз за него наказывают суровее, чем за убийство», – рассказал тогда руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.