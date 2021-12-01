Аварийные работы на 3-м северном коллекторе Казани завершатся к февралю 2022 года

Аварийный ремонт на порывах третьего северного коллектора планируется завершить к февралю 2022 года. Об этом во время прямого эфира в Instagram рассказал замруководителя исполкома по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин, отвечая на вопрос, почему жители Ново-Савиновского района должны вдыхать пары канализационных изливов.



Он объяснил, что третий северный коллектор Казани, на котором в этом году случилось 23 аварии, дошел до критического состояния. Также он напомнил, что коллектор, который идет по улицам Амирхана, Чистопольская, проспекту Ямашева до улицы Несмелова на КНС, ввели в 1985 году. Его мощности достаточно для обслуживания большого объема стоков.



Первая авария на коллекторе произошла в 2011 году. С этого времени и до прошлого года случилось 15 аварий, а в 2021-м — уже 23. За 36 лет он практически полностью износился. На его состояние повлияли в том числе грунтовые воды Ново-Савиновского района, их уровень достаточно высокий.



«Коллектор самотечный, железобетонный, работает в условиях химического, кислотного износа. Канализационные пары разъедают железобетон внутри трубы, и в такую погоду — при переходе через ноль градусов — идут подвижки грунта. Грунтовый свод осыпается и появляются провалы. Сейчас на 3-м северном коллекторе 10 действующих порывов», — пояснил спикер.



На этих участках ремонт ведется силами МУП «Водоканал». «Никто на этих объектах ни минуты не простаивает, и работа там действительно очень сложная», — отметил спикер.



В общей сложности третьему северному коллектору необходима реконструкция по программе санации коллекторов. Исполком уже подал заявку для участия в федеральном проекте. При благополучном решении вопроса работы будут произведены в течение ближайших лет.