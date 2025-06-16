Исполком Казани сообщил об организации бесплатных шаттлов до площадок «Сабантуя»

Жители и гости столицы Татарстана смогут добраться 21 июня до трех площадок «Сабантуя» на общественном транспорте и бесплатных шаттлах. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Всех казанцев и гостей столицы приглашаем добираться до площадок на общественном транспорте. Транспорт будет доступен на все три площадки. До Березовой рощи в поселке Мирный можно будет добраться специальными автобусными маршрутами от метро "Проспект Победы", остановок "10 микрорайон" и концертного зала Филармонии на ул. Павлюхина», - рассказал он.

Также добраться до поселка Мирный можно будет на электричке.

«Планируется изменение автомобильного движения в районе поселка Мирный. Будет организовано одностороннее движение по Фермскому шоссе, ул. Братьев Баталовых, чтобы пешеходы смогли добраться до площадок безопасно», - уточнил Абзалов.

До озера Лебяжье можно будет добраться на бесплатных шаттлах от остановки общественного транспорта «Жилой массив Ремплер». До Дербышек бесплатные автобусы будут курсировать от парковки НИИ Турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа (ул. Сибирский тракт, 40) и от парковки ТЦ «МЕГА».

Ранее указ о проведении Сабантуя подписал Раис РТ Рустам Минниханов.