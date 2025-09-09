Исполком Казани сообщил о бесплатном проезде 14 сентября по браслетам

Участники выборов в Единый день голосования в Казани получат браслеты, по которым будет доступен бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«По пригласительным билетам (браслету) будет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте – трамвае, метро, троллейбусах и автобусах – в течение всего дня», – сказал он.

В Единый день голосования, 14 сентября, на избирательных участках в Казани будут организованы ярмарки продуктов питания по сниженным ценам.

В связи с проведением большого фестиваля «Всей семьей на выборы!» у центра семьи «Казан» также в этот день будут действовать ограничения дорожного движения по ул. Сибгата Хакима.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).