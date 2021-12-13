Исполком Казани сбережет 500 деревьев благодаря цифровым сервисам

Внедрение электронного документооборота в рамках программы «Цифровая бухгалтерия» позволит исполкому Казани в ближайшие годы сэкономить до 5 млн листов бумаги — это около 500 деревьев. Такие данные на деловом понедельнике привел начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

Он отметил, что проект «Цифровая бухгалтерия» тесно связан с темой цифровой трансформации. Он подразумевает фундаментальные изменения в подходах к управлению и корпоративной культуре. С 2020 года в исполкоме Казани приступили к масштабным digital-изменениям в рамках проекта «Цифровая бухгалтерия».

«Он предусматривает централизацию бухгалтерских служб исполкома и переход на современные стандарты обслуживания», — отметил докладчик.

По его словам, основная цель нововведений — повышение эффективности бухгалтерского обслуживания за счет цифровизации бизнес-процессов. Кроме того, внедрение цифровых практик позволяет нормализовать рабочий режим самих работников бухгалтерии.

«В результате впервые была разработана матрица нормирования, которая позволяет рассчитать нагрузку по всем основным процессам на одного бухгалтера. Также применена новая прогрессивная система оплаты труда», — подчеркнул Ирек Мухаметшин.

Он добавил, что в рамках цифровизации в исполкоме заработало новое учреждение — Центр бухгалтерского обслуживания (ЦБО), который с лета 2021 года вышел на полную мощность работы.

«Он осуществляет бухгалтерское обслуживание 500 учреждений образования, в которых работают более 40 тыс. человек. В итоге мы добились практически 100-процентного перехода на электронный документооборот (ЭДО) при взаимодействии с учреждениями. На сегодняшний день 500 тыс. документов получено и отправлено через ЭДО. В следующем году планируем, что это будет уже 800 тыс. документов. В будущем это позволит отказаться от приобретения 4-5 млн листов бумаги и убережет от вырубки около 500 деревьев», — заключил Ирек Мухаметшин.