Исполком Казани разыграл 6-миллионный тендер на возобновление «Аксенов-феста»

Конкурсные торги на организацию и проведение «Аксенов-феста» проводит Управление культуры Казани. В 2020 году фестиваль, как и многие другие мероприятия, был отменен из-за пандемии коронавируса.

Стоимость услуги по организации ежегодного литературно-музыкального фестиваля оценена в этом году в 6,05 млн рублей, которые город готов выделить из своего бюджета. Заявки от потенциальных участников электронных торгов принимались с 28 августа до 6 сентября, сегодня комиссия аукциона рассмотрела и допустила к участию в нем все пять заявок. Итоги подведут 10 сентября.

Победителю торгов предстоит возродить традицию проведения «Аксенов-феста», организовать участие гостей в мастер-классах, обеспечить их транспортом, изготовить брендированную продукцию и скоординировать работу попечительского совета (жюри), а также организовать профессиональную фото- и видеосъемку событий фестивальной программы.

«Аксенов-фест» будет проходить в течение четырех дней в доме Аксенова (Карла Маркса, 55), конценртном зале и в зале библиотеки.

В 2019 году, отметим, сумма тендера на проведение «Аксенов-феста» составляла 5 млн 390 тысяч рублей, в 2018 и 2017 – 5,5 млн рублей.