Исполком Казани рассказал, есть ли в городе дефицит земли под жилье

В исполкоме Казани заявили, что проекты планировки территорий (ППТ) не концентрируются на каком-то одном районе. Как правило, проекты утверждают в тех местностях, которые окружены магистральными улицами, пишет РБК Татарстан.

«Ни один район Казани не выделяется наибольшей концентрацией ППТ. В основном, проекты планировки утверждены и разрабатываются в части города, окруженной магистральными улицами, как пр. Победы, пр. Ямашева, ул. Тихорецкая – Большое Казанское кольцо, также активно разрабатываются проекты в районе Восточной Дуги. Тенденции по обращениям застройщиков по поводу нехватки участков под застройку в черте Казани не наблюдается», — сообщили в исполкоме.

Напомним, в прошлом году в столице РТ было утверждено 48 проектов планировок территорий, в том числе для линейных объектов, еще в 38 внесли корректировки. Совокупно управление архитектуры и градостроительства города рассмотрело за 2023-й свыше 150 проектов планировок и внесенных в них изменений. Причем еще около 30 сейчас рассмотривают.

Ориентировочный объем жилой застройки, предполагаемые утвержденным в прошлом году ППТ – более 2 млн «квадратов».