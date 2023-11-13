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Реконструкция входа в парк Горького в Казани близка к завершению
Реконструкция входной группы в центральный парк культуры и отдыха имени Горького находится в завершающей стадии. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на деловом понедельнике.
«Парк Горького является центральным городским парком, однако площадь перед ним представляла собой большое пустующее пространство с неудобными скамейками и пешеходными путями», – отметил Куляжев.
Он добавил, что на площади не было зеленых насаждений, но присутствовало множество технических сооружений.
Перед монументом и стелой уже создана благоустроенная парадная зона, заменены пешеходные покрытия, а весной будут установлены солнцезащитные зонты для отдыха.
Кроме того, здесь обильно озеленили территорию, причем из-за подземной парковки большую часть заняли кустарники и пряно-ароматические травы. Из деревьев здесь посадили ели, липы, рябины, сирень и татарский клен.
Сейчас заканчиваются работы над автобусной остановкой и пешеходным переходом.
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