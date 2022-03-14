Исполком Казани: «Призываем горожан не делать избыточных запасов продуктов»

Казанские власти призвали горожан не делать избыточных запасов продуктов. Склады города заполнены продовольствием на несколько месяцев вперед, поэтому ни о каком дефиците не может быть и речи. Об этом на деловом понедельнике сообщил замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Он напомнил, что в настоящее время государство принимает активные меры поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне рисков. Такие меры уже утверждены федеральным центром для крупных и средних предприятий, предложены пакетные меры для отдельных направлений экономики. Особое внимание уделено малому и среднему бизнесу.

Также в фокусе повышенного внимания властей находится ситуация в сфере розничной торговли товарами широкого потребления. Розничные магазины продолжают ощущать повышенный спрос на продукты питания.

«Нами осуществляется мониторинг цен и самого наличия товаров первой необходимости в федеральных и республиканских сетях, а также городских магазинах в шаговой доступности. Анализ показал, что заметный рост цен наблюдается в несетевых магазинах. Поставки продуктов в распределительные центры идут в регулярном режиме. Запасов достаточно для удовлетворения спроса, они составляют от одного до двух месяцев», – подчеркнул докладчик.

Шакиров добавил, что отдельные товары (например, сахар) из-за повышенного спроса не всегда успевают вынести со склада на прилавки, однако это временное явление.

«Еще раз призываем горожан не делать избыточных запасов. Все необходимые продукты и продовольствие в распределительных центрах есть в достаточном количестве», – заключил Ильдар Шакиров.