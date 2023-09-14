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Исполком Казани повысил норматив стоимости квадратного метра жилья для расчета соцвыплат
В Казани обновили норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей и определения размера социальных выплат. На третий квартал 2023 года он установлен в размере 131 875 рублей, следует из сборника документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в г.Казани на третий квартал 2023 года для расчета размера платежеспособности молодых семей в размере 131 875 рублей», — отмечается в постановлении.
Для сравнения, на четвертый квартал 2022 года норматив был ниже на 10 134 рубля — 121 741. В первом квартале 2023-го его увеличили до 128 тыс. 213 рублей, затем снизили до 121 тыс. 637 рублей.
Согласно установленным правилам, планка по отдельному муниципалитету не должна быть выше среднереспубликанской.
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