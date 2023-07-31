Исполком Казани поручил за сутки навести полный порядок после разгула стихии

Оперштаб по ликвидации последствий урагана в Казани будет работать до полного устранения последствий стихии, которая обрушилась на город вечером 29 июля. Руководитель исполкома Рустем Гафаров на утреннем совещании поручил за сутки устранить все последствия.

«Как только стал понятен масштаб бедствия, мы в городе организовали штаб, в котором приняли участие главы районов, заместители руководителя исполкома, курирующие все ключевые направления. С вечера субботы все наши подрядчики, субподрядчики были организованы и включились в устранение последствий урагана. Работы продолжались всю ночь и весь день воскресенья», — отметил спикер.

По словам замруководителя исполкома Казани по вопросам ЖКХ и гражданской защиты Искандера Гиниятуллина, в первую очередь ремонтные бригады приступили к расчистке проездов от упавших деревьев и к восстановлению поврежденных крыш зданий. Казанские электрические сети восстанавливали электроснабжение.

«Вчера утром в 8:30 было проведено экстренное заседание Комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Казани, где были заслушаны доклады оперативных служб о ситуации в городе», — доложил спикер.

По его словам, были даны поручения организовать ремонт кровель пострадавших объектов, завершить подачу электроснабжения потребителям, продолжать уборку дворовых и других территорий, где в результате были повалены деревья и другие конструкции, а также провести дополнительное обследование объектов и территорий.

«Я обращаюсь к главам районов. Я вот обратил внимание, что где-то начали гибко увеличивать количество бригад, поэтому доводим до конца. Если убираем основные деревья, то дальше чтобы дворники и ветки, и все остальное убирали. Давайте за сутки наведем полный порядок в городе», — поручил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате шквалистого ветра пострадало 23 человека, из них двое были госпитализированы. Упало 165 деревьев, повреждено 19 автомобилей, повреждена кровля пяти домов, сорваны крыши с 10 домов, произошло 109 аварий на системах электроснабжения города.