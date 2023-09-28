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Общество 28 сентября 2023 07:00

Исполком Казани пообещал открыть остановку рядом с зоопарком «Река Замбези»

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Исполком Казани пообещал открыть остановку рядом с зоопарком «Река Замбези»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рядом с зоопарком «Река Замбези», по ул.Хади Такташа, появится остановочный пункт. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.

«После оформления нормативных документов остановочный пункт вблизи зоопарка по улице Х.Такташа планируется ввести в эксплуатацию для муниципальных автобусных маршрутов», — рассказали в мэрии.

Казанцы отметили, что добираться пешком «от любой автобусной остановки очень далеко даже до исторической части» зооботсада. По их мнению, пенсионерам, для которых 1 и 2 октября организуют бесплатные посещения зооботсада, будет тяжело добираться до места.

#Казанский зооботсад #остановка #автобусы
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