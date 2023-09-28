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Исполком Казани пообещал открыть остановку рядом с зоопарком «Река Замбези»
Рядом с зоопарком «Река Замбези», по ул.Хади Такташа, появится остановочный пункт. Об этом сообщили в городском Комитете по транспорту.
«После оформления нормативных документов остановочный пункт вблизи зоопарка по улице Х.Такташа планируется ввести в эксплуатацию для муниципальных автобусных маршрутов», — рассказали в мэрии.
Казанцы отметили, что добираться пешком «от любой автобусной остановки очень далеко даже до исторической части» зооботсада. По их мнению, пенсионерам, для которых 1 и 2 октября организуют бесплатные посещения зооботсада, будет тяжело добираться до места.
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