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Исполком Казани подал иск в суд на КФУ из-за разрушения фасада здания по Бутлерова
Исполком Казани обратился в Арбитражный суд РТ с иском к Казанскому Федеральному университету. Власти требуют от вуза устранить нарушение правил благоустройства — отремонтировать фасад здания № 4 по улице Бутлерова.
«Исполнительный комитет муниципального образования города Казани обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском <...> об обязании в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу устранить нарушение правил благоустройства г. Казани, а именно осуществить поддерживающий ремонт, восстановление конструктивных элементов, отделку и окраску фасада здания по ул. Бутлерова, д. 4, корп. 4, г. Казани», — говорится в определении о назначении дела к судебному разбирательству.
В документе отмечается, что ответчик исковые требования не признал, пояснив, что проектно-сметные работы проведены и сейчас ведется конкурсный отбор подрядчика. Ответчик обратился к суду с просьбой отложить судебное заседание, на что истец не выразил возражений. В результате заседание Арбитража пройдет 26 сентября.
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