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Общество
3 февраля 2022  19:00

Исполком Казани обязал демонтировать 10 незаконно установленных торговых объектов

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В Казани демонтируют 10 незаконно установленных торговых объектов. Соответствующее распоряжение было опубликовано в электронном сборнике документов, размещенном на сайте мэрии. 

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — сказано в документе. 

В приложении упомянуты несанкционированные торговые объекты, размещенные вблизи дома № 118 по Магистральной, дома № 57/29 по улице Зорге, домов № 9 и № 16а по Мавлютова, дома № 15 по Симонова, дома № 2 по Молодогвардейской и дома № 5а по улице Амирхана Еники. 

Также необходимо демонтировать торговый павильон вблизи дома № 210б по проспекту Победы и дома № 3 по улице Восстания и автофургон, находящийся рядом с домом № 7 по Шаляпина.

Владельцам нужно убрать свои торговые точки до 7 февраля, в противном случае объекты принудительно снесут до 9 мая 2022 года. 

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