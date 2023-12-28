Исполком Казани объяснил, как по поведению животных определить утечку газа

По необычному поведению домашних животных хозяева могут понять, что в доме есть утечка газа. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Угарный газ опускается вниз, поэтому в первую очередь от него страдают домашние животные и маленькие дети. Судя по поведению домашних питомцев – кошек, собак, канареек – можно определить, что в комнате начал появляться угарный газ. Они начинают хаотически метаться по помещению. Это может быть неспровоцированный бег по кругу. Это происходит недолго, животные быстро теряют сознание и падают», – сказал он.

По словам спикера, утечку газа люди могут определить визуально. Газ на плите должен гореть голубым цветом. Если же в пламени горелки появляются оранжевые и красные прослойки, то это говорит о том, что газ сгорает не полностью. В таком случае надо его незамедлительно выключить и открыть окно.