Исполком Казани объяснил, как борется с «разбросанными где попало» самокатами

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В Казани регулярно проводятся рейды, участники которых проверяют места дислокации электросамокатов. Как город борется с СИМ, «разбросанными где попало», рассказали в Комитете по транспорту.

Горожане пожаловались в исполком на раскиданные по городу электросамокаты и поделились фото, на котором один из них стоит посреди улицы рядом со входом в метро.

«Как сообщает Комитет по транспорту, если в ходе проведения рейдов выявляются случаи нарушения мест дислокации самокатов, они стоят не в границах разметки или хаотично разбросаны, самокаты эвакуируются и на собственника СИМ составляется протокол об административном правонарушении по ст.2.6 КоАП РТ», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

По этой статье собственнику электросамокатов, нарушившему правила, придется выплатить штраф от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Эвакуацией же брошенных средств передвижения должны кикшеринговые компании.

«Компаниям-операторам, предоставляющим услуги проката самокатов, рекомендовано усилить контроль за местами размещения средств индивидуальной мобильности, а также соблюдением пользователями правил эксплуатации и парковки электросамокатов», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что в начале сентября в Казани сократили число парковок для самокатов и велосипедов. Из списка пропали пункты, расположенные в зоне строительства Вознесенского тракта и совпавшие с частными землями.