news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 15 декабря 2025 13:56

Исполком Казани о неправильной парковке: весь район стоит в пробке из-за одной машины

Читайте нас в
Телеграм

Нарушение правил парковки мешает уборке снега в период снегопадов. Причем целая улица может остаться неубранной всего из-за одной машины. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Альберт Шайнуров.

«Иногда при виде скопления машин принимается решение перенести расчистку на следующий день, чтобы очистить все полосы сразу. В итоге получаем эффект, когда один водитель оставил машину в неположенном месте, думая, что ничего не случится, а в результате весь район стоит в пробке из-за сужения проезжей части», – поделился Шайнуров.

Он добавил, что такие ситуации также создают впечатление о некачественной уборке улиц города.

Шайнуров также отметил, что с началом снегопадов в Казани работает около 500 единиц техники и столько же дорожных рабочих, а всего по городу уже вывезено свыше 15 тыс. тонн снега.

#Деловой понедельник #Казань #неправильная парковка #уборка снега
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025