Исполком Казани о неправильной парковке: весь район стоит в пробке из-за одной машины

Нарушение правил парковки мешает уборке снега в период снегопадов. Причем целая улица может остаться неубранной всего из-за одной машины. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Исполкома Казани Альберт Шайнуров.

«Иногда при виде скопления машин принимается решение перенести расчистку на следующий день, чтобы очистить все полосы сразу. В итоге получаем эффект, когда один водитель оставил машину в неположенном месте, думая, что ничего не случится, а в результате весь район стоит в пробке из-за сужения проезжей части», – поделился Шайнуров.

Он добавил, что такие ситуации также создают впечатление о некачественной уборке улиц города.

Шайнуров также отметил, что с началом снегопадов в Казани работает около 500 единиц техники и столько же дорожных рабочих, а всего по городу уже вывезено свыше 15 тыс. тонн снега.