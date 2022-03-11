Исполком Казани: Необходимо обязать собственников животных регистрировать своих питомцев

Необходимо обязать собственников животных регистрировать своих питомцев и предусмотреть ответственность за уклонение от регистрации. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на заседании президиума Госсовета Татарстана.

«Повсеместно распространен самовыгул животных. Взрослые собаки ходят без надзора и контроля по улицам населенных пунктов, бесконтрольно размножаются, добывают пищу, защищают свой ареал обитания, представляя угрозу людям. В начале прошлого года на детей в Осинове и на озере Лебяжье в Казани животных ввели в атаку хозяйские самовыгульные псы», – сказал докладчик.

Гиниятуллин отметил, что по федеральному закону запрещается нахождение животных вне контроля хозяина. «Необходимо на республиканском уровне предусмотреть административную ответственность за нарушение этого требования и добиваться уголовной ответственности хозяев за причиненный вред бесконтрольными животными. Введение ограничительных мер должно сопровождаться разъяснительной работой», – подчеркнул он.

Кроме того, по мнению замруководителя исполкома, в Татарстане нужно разработать программу массовой стерилизации животных без владельцев, а также домашних питомцев. Подготовка к реализации программы должна сопровождаться разъяснительной и просветительской работой, добавил он.

«Учитывая, что нельзя всех животных возвращать в места прежнего обитания, необходимо разработать программу поддержки приютов на принципах государственно-частного партнерства. Это будет дешевле, чем строить приюты с нуля за бюджетные деньги», – продолжил докладчик.

Гиниятуллин также предложил разработать меры поддержки волонтерских движений, существующих частных приютов, пунктов временного размещения животных.

«Необходимо пересмотреть нормативы финансирования деятельности по отлову и содержанию животных в приютах. В действующих расценках не предусмотрено лечение, вакцинирование, кроме вакцины от бешенства», – заметил он.

По его словам, недостаточно средств выделяется и на содержание агрессивных собак. «Бюджетом республики с этого года предусмотрены средства на пожизненное содержание не более 5% таких животных от общего числа отловленных. Само понятие агрессии не прописано законодательно», – заключил он.