Исполком Казани: Нельзя допустить остановку строительства жилых домов

В условиях санкционного экономического давления основные задачи строительной отрасли столицы Татарстана — не допустить остановки строительства жилых домов. В то же время нельзя допустить появление обманутых дольщиков, сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов на XIII сессии Казгордумы.

«В настоящее время в секторе долевого строительства города Казани занято порядка 65 тыс. строителей. Как мы знаем, 1 строитель обеспечивает работой 10-12 смежников. Поэтому в сложившейся ситуации первостепенной задачей, в том числе для нас, — это не допустить остановку строительства жилых домов и в то же время предотвратить появление обманутых дольщиков», — отметил спикер.

Азат Нигматзянов напомнил, что первая волна обманутых дольщиков захлестнула Казань в 2008 году, в результате появилось 74 проблемных объекта. Городу потребовалось шесть лет, чтобы решить данную проблему вплоть до 2014 года. Для защиты рисков застройщиков в 2008 году государство приняло решение о создании саморегулируемых организаций, куда застройщики должны были вносить взносы. В 2014 году для урегулирования ситуации государством принято решение об обязательном страховании ответственности застройщика. На практике данный механизм также оказался несостоятельным. Несработавшее на практике решение со страхованием государство отменило, и с 2018 года приняло систему эскроу-счетов.

Сегодня для реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на федеральном уровне приняты беспрецедентные меры поддержки строительной отрасли: сокращены сроки рассмотрения документов планировки территории, сроки проведения общественных обсуждений; отменено согласование архитектурно-градостроительного облика объекта, сводного плана подземных инженерных сетей; отменено 60% обязательных требований нормативов градостроительного проектирования.

«Эти меры приняты для выполнения показателя нацпроекта, который должен составить по России к 2024 году 0,8 кв.метра на 1 жителя. Казань на сегодня уже достигла этого показателя», — заключил спикер.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.