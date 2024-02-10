Исполком Казани: Не оправились от прошлого снегопада, как опять месячная норма выпала

В феврале этого года в столице Татарстана выпала почти месячная норма осадков, и это при том, что город еще не оправился от январских снегопадов. Дорожные рабочие и техника работают в усиленном режиме и намерены как можно скорее максимально очистить дороги от снега. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на пресс-туре по уборке снега в городе.

«Погода нам не дает покоя. Не успели оправиться от прошлого снегопада в январе, когда за три дня месячную норму вывалило, как в первой декаде февраля погода показала, что она очень своенравная девушка и почти месячную норму высыпала за десять дней», — заявил Куляжев.

По его словам, рабочие и механизаторы дорожных служб ведут работу в усиленном режиме. Ежедневно в очистке города принимают участие около 800 работников и от 1 до 1,1 тыс. единиц техники.

«Проблемы есть, но мы стараемся с ними справляться. Однако часть механизаторов не справляется с нагрузками — 10% людей уже ушли. Но мы привлекаем дополнительную технику, стараемся выполнить задачи», — доложил Куляжев мэру Казани Ильсуру Метшину.

Чиновник также отметил, что основные магистрали уже очищены от снега, транспорт по ним ходит без задержек. Впрочем, остаются проблемы с внутриквартальными проездами и поселками, но с ними уже тоже начали работать.

Метшин в свою очередь подчеркнул, что нынешний год стал самым снежным за последнее время. «Две простые цифры: в самый снежный год за последние десять лет мы вывозили 900 тыс. тонн снега за пять месяцев. А в этом за три недели мы вывезли 830 тыс. тонн», — пояснил он.

Мэр поблагодарил всех, кто помогает бороться со стихией: предприятия благоустройства, работников дорожных служб, а также неравнодушных горожан, которые вышли во дворы чистить снег.

«Мы такого не видели никогда. Работы много. Мы мобилизовали все ресурсы, и я понимаю раздражение жителей: общественный транспорт ходит с задержками, люди не могут выехать на работу со двора, но мы делаем всё возможное, чтобы переломить ситуацию», — заверил глава города.

Что же касается дворовых территорий, то заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин заметил, что примерно 80% из них на данный момент пригодны для перемещений транспорта и пешеходов.

Он добавил, что после январских снегопадов большой проблемой был вывоз мусора с контейнерных площадках во дворах, однако сейчас эта проблема практически решена. По его оценке, на сегодняшний день большой проблемой становится образование наледи и сосулек на крышах зданий из-за потепления в начале февраля.

«За две недели было несколько случаев падения снеговых шапок на людей. Они отделались ушибами, но, слава богу, все живы. Сейчас с ними общаются по поводу возмещения ущерба», — рассказал Гиниятуллин.

В завершение замруководителя исполкома констатировал, что зачастую возникают проблемы с вывозом возникают в небольших дворах, где снег толкать уже некуда, так как сугробы там высотой уже несколько метров. Но и оттуда снег постепенно вывезут, уточнил он.