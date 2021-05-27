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Ру Тат
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27 мая 2021  11:36
Марат Ишкильдин

Исполком Казани намерен демонтировать 14 незаконно размещенных объектов

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В Казани планируют демонтировать 14 незаконно установленных торговых точек. Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии столицы Татарстана за 27 мая.

Всего в составленный городской администрацией список сооружений под снос включены восемь торговых объектов, два павильона шиномонтажа, киоск по продаже кваса и три торговых павильона. 

Добровольно убрать свои торговые точки владельцы могут с 28 мая по 1 июня. По истечении этого срока объекты будут принудительно снесены исполкомом столицы Татарстана до 2 июня текущего года. 

Контроль за выполнением распоряжения возложен на курирующего вопросы транспорта, экономического развития и торговли замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова.

#снос киосков
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