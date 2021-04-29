news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  14:30
Марат Ишкильдин

Исполком Казани намерен снести два незаконно установленных гаража

news_top_970_100

Мэрия столицы Татарстана может снести два незаконно размещенных металлических гаража. Информация об этом размещена в сборнике исполкома за 29 апреля. 

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Советского района Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — сообщается в документе. 

Один гараж находится по адресу: Проспект Победы, 146, другой — на улице Академика Сахарова, 1. Самостоятельно убрать гаражи собственники могут до 10 мая, а с 11 мая по 30 июня строения будут снесены принудительно.

мэрия казани
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное