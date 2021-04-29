Исполком Казани намерен снести два незаконно установленных гаража

Мэрия столицы Татарстана может снести два незаконно размещенных металлических гаража. Информация об этом размещена в сборнике исполкома за 29 апреля.

«Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории Советского района Казани, подлежащих демонтажу и перемещению», — сообщается в документе.

Один гараж находится по адресу: Проспект Победы, 146, другой — на улице Академика Сахарова, 1. Самостоятельно убрать гаражи собственники могут до 10 мая, а с 11 мая по 30 июня строения будут снесены принудительно.