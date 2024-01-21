Исполком Казани: На полную очистку городских дорог от снежных валов потребуется неделя

В Казани, согласно нормативам, снег с городских дорог вывозится в течение трех дней. Однако при нынешних погодных условиях на это потребуется неделя. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома столицы Татарстана Игорь Саляхутдинов.

«В день приходится несколько раз проходить все дороги, соответственно, снежные валы каждый день увеличиваются. Мы, конечно же, вывозим, но нет возможности вывезти все сразу», – рассказал спикер.

Он отметил, что снег отправляется на восемь стационарных снегоплавильных станций, расположенных на ул.Портовой (две станции), Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульской, Аделя Кутуя, проспекте Победы, и плавится в 14 камерах. Кроме того, его доставляют на 12 площадок временного хранения.

«Всего за 17 января выпало 44 мм осадков, что составляет 95% от месячной нормы. Ежедневно на дороги в течение четырех дней в среднем выходило более 1,1 тыс. единиц техники. Каждый день на дорогах трудится свыше 750 рабочих. Основная задача – расчистить дороги и вывезти снег», – подчеркнул Саляхутдинов.

Он добавил, что дорожная служба работает в интенсивном режиме. «В первую очередь очищаем центральные дороги, заходим во второстепенные, в межквартальные проезды и на поселковые дороги. В таком режиме будем работать, пока погодные условия не станут лучше», – отметил председатель Комитета внешнего благоустройства.

По его словам, введенный в Казани 17 января оперативный план «Буран» был продлен до понедельника, 22 января.

По информации пресс-службы мэрии Казани, городской парк зимней уборочной техники насчитывает 589 единиц, включая 155 комбинированных дорожных машин и 111 тракторных щеток. Площадь убираемых дорог составляла около 23 млн кв. метров, но к концу прошлого года она увеличилась на 570 тыс. кв. метров за счет ввода в эксплуатацию новых дорог.

В первую очередь после снегопадов очищают центральные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, остановки общественного транспорта и дороги с наиболее интенсивным трафиком. Сначала дороги посыпают противогололедной смесью, через 3–5 часов начинается разметание образовавшейся снежной крошки. Затем дорожники переходят к операциям второй очереди – формируют снежные валы, погружают и вывозят снег.