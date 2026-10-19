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Экономика 19 октября 2026 11:54

В мэрии Казани призвали увеличить в 2,5 раза мощность снегоплавильных пунктов

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Проектная производительность всех снегоплавильных пунктов Казани — 8 тыс. тонн снега в сутки, однако она не покрывает растущие потребности города в утилизации снега. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев на деловом понедельнике.

«Согласно нашим расчетам, проектная мощность мест плавления должна быть увеличена как минимум в два с половиной раза — до 18–20 тыс. тонн в сутки, а для этого необходимо строительство новых объектов и развитие существующих снегоплавильных пунктов», - подчеркнул Куляжев.

По его словам, для решения данной проблемы продолжается работа по проектированию газового снегоплавильного пункта в микрорайоне Салават Купере. Данная технология не зависит от канализационных сетей, обладает высокой производительностью: одна газовая камера эквивалентна трем традиционным канализационным камерам.

#Деловой понедельник #Казань
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