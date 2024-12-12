Исполком Казани: Масштабную реконструкцию Горьковского шоссе провели за два года

Масштабную реконструкцию Горьковского шоссе в столице Татарстана провели всего за два года. Работы выполнены на участке в 11,3 км. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Эдуард Вафин на открытии объекта.

«Для решения проблемы заторовых ситуаций на въезде и выезде в Казань со стороны М7 был реализован такой масштабный, грандиозный проект. В 2022 году приступили к реконструкции этого объекта. Провели большую работу по переустройству инженерных коммуникаций. Сегодня масштабные работы завершены, транспорт запущен. Предполагалось убрать все светофорные объекты, чтобы обеспечить беспрерывное движение», — заявил он.

Вафин уточнил, что светофоры и наземные пешеходные переходы убрали на участке от улицы Музыкальная до выезда на трассу М7 «Волга». Вместо них построено пять надземных пешеходных переходов с лифтами и реконструирован один, а также проведена реконструкция одного и строительство трех подземных пешеходных переходов.

Кроме того, по его словам, построены три подземные разворотные петли и три надземные, а также эстакада и тоннель в районе разъезда Восстания. Шоссе расширили до шести полос.

Вафин подчеркнул, что впервые в Татарстане построена трехуровневая развязка. Она расположена на месте старого Горьковского кольца. На всем протяжении дороги построены тротуары и велосипедная дорожка длиной 14 километров. Установлены шумозащитные экраны.

Во время реконструкции Горьковского шоссе в этом году также расширили дорогу по улице Нурихана Фаттаха до четырех полос. Эта улица — продолжение улицы Осиновская, реконструкция которой была проведена в 2022 году.

«Пропускная способность Горьковского шоссе увеличена в полтора-два раза — до 10,8 тыс. автомобилей в час», — отметил зампредседателя комитета.

На реконструкцию Горьковского шоссе было направлено 27,1 млрд рублей.

По информации пресс-службы мэрии Казани, всего на строительство и реконструкцию дорог, в том числе крупных инфраструктурных, в этом году городу выделили 17,1 млрд рублей. Было отремонтировано и построено более 2,4 млн кв. метров.

«Это сравнимо с 340 футбольными полями или чуть больше площади государства Монако. Это на треть больше, чем в прошлом году. Такого результата удалось достичь благодаря подготовке города к Играм и саммиту БРИКС, реализации нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, поддержке республики и страны. В результате доля казанских дорог в нормативном состоянии достигла 85%, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 54%», — сообщили в мэрии столицы Татарстана.