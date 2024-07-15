Исполком Казани: Каждый вопрос, связанный с поддержкой СВО, сейчас номер один

Казань стала одним из первых городов в стране, где был создан штаб для решения вопросов, связанных с поддержкой участников спецоперации и их семей. И с момента его создания все обращения индивидуально прорабатываются и не остаются без внимания. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказала начальник управления социальной политики аппарата исполкома Казани Ирина Смирнова.

«В Казани был создан городской штаб под руководством мэра города Ильсура Метшина, куда вошли все структурные подразделения. Ни один вопрос, от сбора гуманитарной помощи до помощи семьям участников СВО, не остается без внимания и остается номером один», – заявила спикер.

Она напомнила и о методах поддержки, доступных для семей участников специальной военной операции. Так, им предоставляются бесплатные детские сады, в школах – двухразовое горячее питание, путевки в детские лагеря. Также по карте «Батыр» можно посещать муниципальные учреждения культуры, спорта и молодежной политики.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

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