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Ру Тат
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20 мая 2021  11:14
Марат Ишкильдин

Исполком Казани изымет участок с жилым домом для строительства проезда у ЖК «Триумф»

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Мэрия Казани изымет земельный участок и расположенный на нем жилой дом для строительства внутриквартального проезда от ЖК «Триумф». Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 20 мая.

«Постановление об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества в связи со строительством внутриквартального проезда от ЖК
„Триумф“ на ул. 2-я Азинская в Советском районе Казани», — сообщается в сборнике. 

Изымаемый объект находится по адресу: улица 2-я Азинская, дом 13. 

Контроль за выполнением постановления возложили на замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.

#исполком казани
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