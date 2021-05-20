Исполком Казани изымет участок с жилым домом для строительства проезда у ЖК «Триумф»

Мэрия Казани изымет земельный участок и расположенный на нем жилой дом для строительства внутриквартального проезда от ЖК «Триумф». Информация об этом размещена в сборнике документов мэрии за 20 мая.

«Постановление об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества в связи со строительством внутриквартального проезда от ЖК

„Триумф“ на ул. 2-я Азинская в Советском районе Казани», — сообщается в сборнике.

Изымаемый объект находится по адресу: улица 2-я Азинская, дом 13.

Контроль за выполнением постановления возложили на замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина.