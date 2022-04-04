Исполком Казани готов потратить на оформление города цветами до 55 млн рублей

Исполком Казани объявил тендер на цветочное оформление города. Начальная цена контракта составляет 55,4 млн рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 12 апреля. Итоги планируется подвести 14 апреля. Заказчиков выступает Комитет внешнего благоустройства города.

Согласно документации, исполнитель должен разбить цветники и клумбы на 60 улицах во всех районах столицы Татарстана. Также необходимо соорудить объемные фигуры из цветов.

Подрядчик также будет отвечать за ремонт различных композиций, обустройство газонов и т.д. Уход за растениями также останется в сфере ответственности победителя конкурса.