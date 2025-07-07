Исполком Казани: Дефицит дворников образуется из-за должников за ЖКУ

Одна из причин дефицита дворников в столице Татарстана– долги жителей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на деловом понедельнике.

«Идет перекос по платежам за коммунальные ресурсы, где долги потребителей кратно выше, чем долги управляющих компаний. Дефицит дворников образуется из-за долгов за услуги ЖКУ», – подчеркнул Гиниятуллин.

По его словам, в штате на сегодняшний день числятся 1,5 тыс. дворников при нормативе в 2,2 тыс. человек. При этом с началом зимнего сезона их количество сокращается еще на 20%.

Он также отметил, что масштабное благоустройство дворов и размещение различного оборудования усложняет работу дворников, так как при сгребании снега на газон есть риск повредить дорогостоящую мебель и малые архитектурные формы.