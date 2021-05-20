Исполком Камских Полян опроверг информацию о нападении рыси на людей

Рысь не нападала на людей в Камских Полянах. Опубликованная в республиканских СМИ и соцсетях информация об этом инциденте не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ИА “Татар-информ” сообщили в исполкоме поселка.

Как стало известно ИА «Татар-информ», рысь действительно бегала по садовым участкам, однако это было зафиксировано 12 мая.



«Инцидент с рысью на фото зафиксирован 12 мая 2021 года. Новых случаев появления рыси на сегодня не зафиксировано. В СНТ „Здоровье“ осуществляются ежедневные рейды с собаками, вопрос на контроле», — сообщили агентству в исполкоме, подчеркнув, что от лап хищника никто не пострадал.



Руководитель местного издания также опроверг информацию о бегающей по улице и нападающей на людей рыси.



«Дачные массивы у нас находятся в лесу. СНТ „Здоровье“ — за восемь километров от поселка. Кругом лес. Рядом с дачами проходит дорога. Вполне возможно, что животное могло испугаться шума и выскочить. Постоянно видим там лис, зайцев», — объяснила возможное появление рыси на дачных участках собеседница агентства.



Напомним, в татарстанских СМИ и социальных сетях распространилась «фейковая» новость о нападении рыси на человека. Она также сопровождалась снимком бегающей по улице рыси, в ней также говорилось о пострадавших от лап животного жертвах. Помимо этого, была распространена информация о том, что ее пытаются поймать татарстанцы во главе со спецслужбами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году в селе Лельвиж Кукморского района Татарстана местный житель подвергся нападению дикой кошки.