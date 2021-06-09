Исполком Челнов выразил готовность выслушать идеи жильцов о цветовом оформлении домов

Исполком Набережных Челнов заявил о своей готовности рассмотреть предложения о цветовом оформлении домов, в которых проводится капитальный ремонт, от их жильцов. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Сегодня программа капитального ремонта жилых домов в Автограде выполнена на 44%. Хороший темп работ выдерживается благодаря раннему старту. Первый дом из списка был сдан подрядчиком еще в апреле. Всего в этом году обновят 150 домов на 1 млрд 466 млн рублей. В том числе за счет 255 млн рублей федеральных средств заменят 99 лифтов в 29 домах. В перечень приоритетных задач также входят приведение в порядок фасадов 46 домов и ремонт крыш 57 зданий.

Что же касается цветового оформления домов, то этот вопрос в Челнах является предметом вечных дискуссий, Зуев пояснил, что дизайнерская концепция была утверждена несколько лет назад. При оформлении конкретных домов в первую очередь учитывается «цветовая» среда — в какой тон выкрашены соседние дома. Эскизы с вариантами оформления предоставляются старшему по дому и другим жителям для ознакомления и выбора.

«Будем благодарны, если челнинцы предложат свои варианты дизайнерского оформления челнинских домов. Ждем в первую очередь проекты специалистов. С идеями можно обращаться ко мне в приемную. За удачные работы мы готовы даже заплатить», — сообщил Зуев.

На вопрос, появятся ли новые муралы на торцах челнинских домов, замруководителя исполкома затруднился ответить, сославшись на то, что создание муралов связано с инициативой отдельных художников и является их благотворительным жестом.