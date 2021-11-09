Исполком Челнов за 2,5 млн выставил на аукцион земельный участок для занятий спортом

11 земельных участков исполком Набережных Челнов выставил на аукцион, один из них — площадью 3,2 тыс. квадратных метров находится на первой линии центральной магистрали города. Об этом пишут «Челнинские известия».

Земля, расположенная на Набережночелнинском проспекте между дорогой и храмом Серафима Саровского, предназначена для занятий спортом в помещениях, следует из проектной документации. Цена составляет 2,5 млн рублей.

Еще десять наделов пойдут под промышленные нужды. Их цена варьируется от 45 тыс. до 1,7 млн рублей. Площадь участков — от 400 до 17,5 тыс. квадратных метров.

Большинство земель расположено в промышленной зоне города. Они предоставляются в аренду на пять лет под склады, производственную деятельность и служебные гаражи.

Аукцион состоится 9 декабря.