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Ру Тат
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28 апреля 2021  01:56
Розалия Хайруллина

Исполком Набережных Челнов выставил на торги участок в Сидоровке

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Власти Набережных Челнов выставили на аукцион земельный участок, расположенный в районе дома С-8 поселка Сидоровка. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города. 

Согласно документации, начальная стоимость годовой арендной платы за 7,5 тыс. кв. метров составляет 8,5 млн рублей. Территория предназначена под высотную застройку. 

Также власти Автограда выставили на торги еще четыре земельных массива. Три из них находятся в Промкомзоне. Их площадь – 6 тыс., 3,8 тыс. и 1,5 тыс. кв. метров. Все территории предназначены под производственную деятельность. Еще один лот — участок площадью 16,9 тыс. кв. метров на Казанском проспекте.

Аукцион пройдет 7 июня 2021 года в 14 часов в мэрии Набережных Челнов.

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