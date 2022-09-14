Исполком Челнов: Вандалов будут привлекать к финансовой ответственности и ставить на учет

В Набережных Челнах вандалов, которые портят городское имущество, будут привлекать к финансовой ответственности и ставить на учет. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

Вандалов в Набережных Челнах, которые портят городское имущество, будут привлекать к финансовой ответственности и ставить на учет. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

По словам представителя городских властей, за последнее время вандалы повредили в Челнах новый театр «Мастеровые», площадь Азатлык, Шишкинский бульвар, бульвар имени Тинчурина и ряд других общественных пространств. Всем хулиганским действиям будет дана юридическая оценка, заверил он.

«Мы обращаемся к органам внутренних дел, чтобы нам оказали помощь в поиске. Совместными усилиями мы выясняем, где они учатся, работают, а также выясняем их личность и призываем к ответственности. Конечно, в основном это несовершеннолетние лица. Эти действия обычно носят умышленный характер», — заметил Зуев.

Если действия совершались неумышленно (по неосторожности), но вред имуществу всё же был причинен, с нарушителями обычно проводятся профилактические беседы и разъяснения.

«Что касается умышленных [действий], то мы очень четко реагируем. Мы привлекаем к финансовой ответственности, ставим на профилактический учет в органы внутренних дел, что влечет достаточно серьезные последствия для лиц, которые совершают такие действия. Это ограничивает их в определенных правах на будущее, например, при поступлении на работу или на государственную службу», — предупредил первый заместитель руководителя исполкома.

После выявления таких случаев родители обычно обращаются с просьбами не ставить их детей на учет и не привлекать к ответственности. «Но, к сожалению, поскольку действия умышленные, мы в этом вопросе будем непреклонны», — заключил Илья Зуев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у нового здания театра «Мастеровые» испорчена статуя и повреждена буква «ы» в надписи.