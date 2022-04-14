Исполком Челнов утвердил порядок проведения сходов граждан

На XIV заседании городского совета Набережных Челнов депутаты утвердили документ о порядке проведения сходов граждан. С проектом решения ознакомил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

«Стало возможным принятие решения о ведении самообложения не только на референдуме, но и на сходах граждан», — отметил Зуев.

По словам спикера, регламент проведения сходов граждан предусматривает порядок созыва сходов граждан, принятие решения проведения сходов граждан, процедуру проведения, порядок принятия решения гражданами об используемых средствах самообложения на территории Челнов. Средства на организацию сходов направляются из местного бюджета.

Мэр Челнов Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги, пояснил, что документ представляет собой регламент.

«В рамках регламента любые вопросы, будь то жизнедеятельность двора или микрорайона, будут регулироваться данным документом. И только при соблюдении данного порядка любой сход является легитимным. А не так, что три человека собрались из ста, назвали, что это сход, подписали какой-то непонятный документ и отправили в муниципалитет в части предложения или исполнения. Так быть не должно», — отметил градоначальник.