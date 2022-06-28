Исполком Автограда: Тарифы на коммунальные услуги в Челнах — самые низкие в Татарстане

На аппаратном совещании в мэрии Набережных Челнов первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев рассказал, как с 1 июля изменятся тарифы за коммунальные услуги, подчеркнув, что в Автограде тарифы за ЖКХ остаются одними из самых низких в Татарстане.

Докладчик напомнил, что утверждение тарифов на коммунальные услуги входит в полномочия Госкомитета РТ по тарифам. К ним относятся тарифы на газоснабжение, электроснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами.

«По остальным услугам, например, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению — тарифы дифференцированы по ресурсоснабжающим организациям и муниципалитетам», — пояснил чиновник.

В частности, одноставочный тариф на электроэнергию для домов с газовыми плитами с 1 июля установлен в размере 4,30 рубля. По природному газу установлен тариф в размере 6,25 рубля за один кубический метр. До 1 июля цена составляла 6,07 рубля.

«По обращению с ТКО установлен тариф в размере 508,14 рубля за кубометр с учетом НДС. Для жителей многоквартирных домов размер платы за вывоз ТКО составит 99,93 рубля, в индивидуальных домах 108,4 рубля с человека», — перечислил некоторые расценки Илья Зуев.

С 1 июля стоимость одной гигакалории тепловой энергии составит 1920,53 рубля, тариф увеличится на 9,2% по сравнению с первым полугодием 2022 года. «Тариф по тепловой энергии в городе Набережные Челны остается одним из самых низких по сравнению с [другими] городами Республики Татарстан. Самый высокий тариф — в Елабуге, где плата за одну гигакалорию составляет 2334,38 рублей», — подчеркнул докладчик.

Тариф на водоснабжение увеличится с 1 июля на 2,8% или на 68 копеек, он составит 25,15 рубля за кубический метр. Также по Татарстану установлены минимальные тарифы по водоотведению в Набережных Челнах. С 1 июля тариф составит 19,14 рубля, повышение произойдет на 13,1%. «Мы также находимся в лидерах среди городов Татарстана по минимальности этого тарифа», — резюмировал первый замруководителя исполкома.