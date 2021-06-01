Строительство теплосетей на территории завода-банкрота «КамгэсЗЯБ» выполнено на 83%

Строительство сетей на территории «КамгэсЗЯБ» выполнено на 83%, сообщили в исполкоме Набережных Челнов.

Необходимость в прокладке сетей на территории «КамгэсЗЯБ» возникла после банкротства завода ячеистых бетонов, котельная которого обогревала 22 объекта. Без тепла могли остаться три жилых дома, спортшкола «Витязь», детская стоматологическая поликлиника, центр социальной реабилитации «Перекресток» и несколько учебных заведений.

Работы по прокладке сетей проводит филиал «Татэнерго» — компания «Набережночелнинские тепловые сети».

Общая протяженность трассы, которая строится от жилого комплекса до камгэсзябовской территории, составляет 1,3 км. Объект предполагается сдать в июле текущего года.

