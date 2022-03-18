Исполком Челнов: «Рост пени в просроченных платежках связан с повышением ставки ЦБ»

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев сообщил, что в связи с повышением Центробанком РФ основной ставки до 20% изменился и расчет пени — оплата стала выше. Эта информация прозвучала на пресс-конференции в мэрии Челнов.

Жильцы, которые имеют задолженность перед УК за жилье, уже получили измененные платежки за предыдущий месяц с новыми расчетами. Однако работа по начислению больших сумм контролируется.

«Хотелось бы успокоить горожан. Управляющие компании нашего города — все до одной — готовы индивидуально отрабатывать с каждым жильцом списание пени по оплате основного долга, для этого необходимо обратиться в УК по месту жительства», — объяснил спикер.

По словам Зуева, пени рассчитываются ежедневно, и на его начисление влияет длительная просроченная задолженность и сумма долга.

«У кого-то рост произошел в разы. К примеру, в случае суммы долга в 60 тысяч рублей пени с учетом перерасчета, а это происходит в автоматическом режиме, составит 41 тыс. рублей. При оплате основого долга пени в размере 41 тыс. рублей будут списаны», — разъяснил замруководителя исполкома